Laut Branchenverband VCI steigt die Produktion in 2017 um 2,5 %, der Umsatz legt sogar um 5,5 % zu. "2017 war ein ausgesprochen gutes Jahr für die chemisch-pharmazeutische Industrie" resümierte der Verband auf einer Pressekonferenz zur Konjunktur am 6. Dezember. Grund sei die starke Industriekonjunktur in Europa, die im Jahresverlauf noch Fahrt aufgenommen hat. "Nach eher durchwachsenen Ergebnissen in den drei vorherigen Jahren hat 2017 das Prädikat ‚gut' ohne Einschränkung verdient", sagte VCI-Präsident Kurt Bock. Die Zahl der Mitarbeiter in der Branche stieg um 1 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...