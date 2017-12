Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Lüneburg (pta029/06.12.2017/13:09) - Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG hat den insolventen Elastomer und Silikonspezialisten Gebrüder Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG im Rahmen einer übertragenden Sanierung erfolgreich erworben. Das Unternehmen aus Stade war Anfang August in die Insolvenz geraten. Mit der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG blickt das norddeutsche Unternehmen nun in eine erfolgsversprechende Zukunft. Der Neustart wird möglich, nachdem es gelungen ist den Geschäftsbetrieb der Gebrüder Schmidt Gummiwarenfabrik mitsamt fast allen Mitarbeitern an die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG per 01.01.2018 zu verkaufen. In einer parallelen Transaktion wurde der Grund- und Immobilienbesitz der Schuldnerin an eine Tochtergesellschaft der J. Lindemann Gruppe verkauft. Über die Kaufpreise haben alle Parteien Vertraulichkeit vereinbart.



Die Gebrüder Schmidt Gummiwarenfabrik verfügt über einen ausgezeichneten Ruf mit ausgesprochen qualifizierten Mitarbeitern. Mit der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG konnte ein Investor mit Branchenerfahrung gewonnen werden. Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG wird das Unternehmen vor Ort fortführen und dadurch einen Großteil der Arbeitsplätze in Stade erhalten. Die Gebrüder Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG fertigt unter anderem hochwertige Gummi- und Silikonmischungen. Das breite Anwendungsspektrum umfasst den Fahrzeugbau, die Luft- und Raumfahrt, Haushaltsgeräte sowie den Pharmabereich.



Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG wird in alle Aktivitäten der Gebrüder Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG eintreten. Damit erhält die Gebrüder Schmidt Gummiwarenfabrik eine starke und fest in der Region verwurzelte Muttergesellschaft, die ihrerseits selbst über ein breites und komplementäres Leistungsspektrum bei hochtechnologischen Hartgummi- und Weichgummiformteilen verfügt. Beide Seiten werden sich zukünftig optimal ergänzen. Künftig wird die Unternehmensgruppe NYH AG dank der Produktionsfertigkeiten der Gebrüder Schmidt Gummiwerke eine noch tiefere Wertschöpfung anbieten können.



Die Gebrüder Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG musste am 03. August 2017 einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Stade stellen, nachdem bereits vorinsolvenzlich eingeleitete leistungs- und finanzwirtschaftliche Restrukturierungsmaßnahmen nicht den erhofften Erfolg brachten. Das Gericht hatte am 09. Oktober 2017 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gebrüder Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG eröffnet.



