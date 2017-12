Berlin (ots) - Wer 2018 in der Media- und Entertainment-Szene wichtig wird und von sich reden macht



Berlin, 6. Dezember 2017 - Ein Nikolaus-Geschenk der besonderen Art macht das G+J Business-/Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 06/2017, EVT 7. Dezember) 100 inspirierenden Gründern, Machern, Kreativen und Querdenkern aus zehn Bereichen. Sie finden sich auf der erstmals vom Magazin veröffentlichten "Watchlist". Vorausgegangen waren intensive Diskussionen in der Redaktion, zahlreiche Tipps von Experten und vor allem wertvolle Hinweise aus dem bundesweiten Netzwerk. Herausgekommen ist ein über alle Wirtschafts- und Lebensbereiche reichender Querschnitt der Startup-, Medien-, Kreativ- und Wissenschaftsszene.



Im Segment Media & Entertainment zählen zur 'Business Punk' "Watchlist 2018":



Rayk Anders, Youtuber und Polit-Journalist Melissa Karakus, mit ihrem deutsch-türkischen Kunst- und Kulturmagazin 'Renk' Jonathan Skudlik, The Esports Company Wana Limar, Moderatorin und Video-Creator (u.a. Schirmherrin von Media Residents) Markus Kern, Kern Innovation (u.a. weltweiter digitaler Squash Court Interactive Squash) Pia Frey, Opinary, verschafft Medienmarken mehr Einblicke in Leserschaften Etienne Gardé, Rocket Beans TV (RBTV), Gaming- und Unterhaltungsplattform Daniel Rosemann, Senderchef bei Pro Sieben Alessio Avellan Borgmeyer, mit seiner hyperlokalen Messaging-App 'Jodel' David Fischer, mit seinem internationalen Online-Magazin 'Highsnobiety'



Für die Redaktionsleiter Christian Cohrs und Tolgay Azman soll die Watchlist keine der üblichen Ranglisten sein: "Es ist vielmehr die individuelle Liste der 'Business Punk'-Redaktion - voll mit Menschen, von denen man aus unserer Sicht in 2018 mit Sicherheit hören wird, weil sie in den kommenden Monaten eine größere Rolle in ihrem beruflichen Umfeld oder für unser Leben spielen werden." Für die "Watchlist 2018" wurden je zehn Persönlichkeiten pro Bereich definiert. Die Bereiche sind: Media & Entertainment, Health & Science, Retail & Sales, Finance & Insurance, Social & Policy, Tech & Engineering, Recruiting & Education, Mobility & Property, Marketing & Communication sowie Food & Lifestyle.



