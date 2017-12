Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Aktie des Sportartikelherstellers zähle zu jenen Papieren, von denen sie für 2018 ganz besonders überzeugt seien, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie über Aktienstrategie in Europa. Die Marke Adidas könnte ihrer Ansicht nach in den USA bis 2020 im Sportschuhmarkt einen Marktanteil von 15 Prozent erobern./ck/tih Datum der Analyse: 06.12.2017

