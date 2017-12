Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Börse nach der Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe von 97 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ankündigung zeige, dass nach der gescheiterten Übernahme der London Stock Exchange selbst die avisierten kleinen Zukäufe noch nicht bevorstehen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie an die geringere Anzahl von Papieren an. Das Kurspotenzial hält der Experte weiterhin für begrenzt./ag/ck Datum der Analyse: 06.12.2017

