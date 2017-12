Zürich - adidas-Aktienanalyse der UBS: Die Analysten der UBS raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF). Das Papier des Herzogenauracher Konzerns gehöre zu jenen Aktien, von denen sie für 2018 ganz besonders überzeugt seien, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie über Aktienstrategie in Europa.

Den vollständigen Artikel lesen ...