FRANKFURT (Dow Jones)--Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S will in Uganda eine Handelsplattform für die Landwirtschaft aufbauen. Sie soll Kleinbauern dabei helfen, unter anderem Düngemittel auch in geringeren Mengen beziehen zu können.

Vorstandschef Burkhard Lohr lotete dazu bei einem Gespräch mit Ministerpräsident Ruhakana Rugunda die Möglichkeiten in dem ostafrikanischen Land aus. Er traf auch lokale Unternehmen, die für eine Zusammenarbeit in Frage kommen.

"Wir befinden uns bereits in sehr aussichtsreichen Verhandlungen. Ich bin zuversichtlich, dass wir zeitnah mit der geplanten Handelsplattform starten können, um diesen Markt mit seinen enormen Möglichkeiten zu entwickeln", wird Lohr in einer Mitteilung zitiert.

Die Maßnahme zählt zu den Wachstumsoptionen, die K+S im Zuge der Anfang Oktober vorgestellten, neuen Gruppenstrategie identifiziert hat.

December 06, 2017

