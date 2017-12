Liebe Trader,

Immer wenn kurzfristig eine Korrektur der Kryptowährung Bitcoin erwartet wird, schießen die Notierungen erst so richtig hoch und markieren frische Rekordhochs. So auch zur Wochenmitte, wobei sich der Bitcoin gemessen in US-Dollar weit über die Marke von den zuletzt favorisierten 12.000 US-Dollar hinwegsetzen konnte. Damit wird die Rallyebeschleunigung seit Ausbruch über das Niveau von 8.000 US-Dollar weiter fortgesetzt und dürfte noch in ungeahnte Höhen reichen. Ob diese Blase irgendwann einmal platzt und wann dies sein wird, ist an dieser Stelle natürlich nicht konkret auszumachen. Daher bleibt das Risiko in solch einer Marktphase auch extrem hoch, bietet auf der anderen Seite aber auch ungeahnt große Chancen.

Long-Chance:

Ausgehend vom charttechnischen Kurspotenzial beim Bitcoin könnte die Kryptowährung nun direkt in den Bereich von 16.000 US-Dollar zulegen, wo das Pärchen auf die obere Trendkanal Begrenzung stößt. Zwischengeschaltete Rücksetzer sollten stets einkalkuliert werden, bieten aber auch eine hervorragende Einstiegschance auf der Oberseite. Ein Kursrutsch unter das Niveau von rund 12.000 US-Dollar könnte hingegen einen Abschlag von 2.000 US-Dollar zur Folge haben, kritisch wird es aber erst bei einem Abschlag unter 8.000 US-Dollar.

Einstieg per Market-Buy-Order: 12.846,21 US-Dollar

Kursziel: 13.100 / 14.000 / 14.340 US-Dollar

Stopp: < 12.000 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 846,21 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.846,21 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

