Die NordLB hat die Einstufung für Fraport auf "Halten" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die stark steigende Zahl von "Billigreisenden" im Flugverkehr habe auch Auswirkungen auf die Flughafenbetreiber, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie würden zunehmend in Gebührendiskussionen verwickelt und machten weniger Umsatz pro Fluggast. Dank des wachsenden Gesamtmarktes und der international breiten Aufstellung wie bei Fraport würden diese Effekte aber aktuell mehr als ausgeglichen./edh/tih Datum der Analyse: 06.12.2017

ISIN: DE0005773303