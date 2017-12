Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Osram nach einer Präsentation auf einer Fachkonferenz des Bankhauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Es habe viel Interesse an dem Auftritt von Finanzchef Ingo Bank gegeben, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser habe ein optimistischen Ausblick auf das Jahr 2018 des Lichttechnik-Spezialisten abgegeben./tih/bek Datum der Analyse: 06.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0097 2017-12-06/16:16

ISIN: DE000LED4000