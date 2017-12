Die NordLB hat die Einstufung für HHLA auf "Halten" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Die Hafenbetreiber seien stark abhängig von der Weltkonjunktur, stünden in starkem Wettbewerb und seien anfällig für geopolitische Einflüsse, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Falle des Hamburger Hafens komme der weiter ungeklärte Zeithorizont für die geplante Elbvertiefung belastend hinzu./edh/tih Datum der Analyse: 06.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE000A0S8488