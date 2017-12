Baden-Baden (ots) -



Doppelweltmeister Erik Lesser am 6. Dezember 2017 im SWR3 Interview



Biathlet Erik Lesser begrüßt die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, nachweislich nicht gedopte, russische Sportler zu den Wettkämpfen zuzulassen. Die russischen Sportler werden unter neutraler Fahne antreten. Was er jedoch nicht versteht, ist die Entscheidung des IOC, die russischen Sportler nach den Wettkämpfen gegebenenfalls unter russischer Flagge auftreten zu lassen: "Wenn jemand mit fehlender Flagge zu Olympia fährt, warum soll er einfach mit seiner Landesflagge wieder gehen dürfen - das verstehe ich nicht ganz. Es hat jetzt vier Jahre gedauert, bis man rausgefunden hat, dass die sich nicht benommen haben. Es ist irgendwie sehr seltsam, das nachzuvollziehen, warum sie dann bei einem gewissen Verhalten - was vielleicht nicht richtig definiert ist - auf einmal wieder mit einer Flagge Abschied nehmen dürfen.", so Lesser im SWR3 Interview.



Erik Lesser nächstes Wochenende beim Weltcup am Start Als Doppelweltmeister zählt Erik Lesser zu den erfolgreichsten deutschen Biathleten. Am vergangenen Wochenende wurde er bei den Wettkämpfen im schwedischen Östersund Dritter. Bereits am kommenden Wochenende ist Lesser beim zweiten Weltcup der Saison in Hochfilzen/Österreich am Start.



