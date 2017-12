Liebe Leser,

Infineon konnte am Montag wieder etwas aufsatteln und bestätigte damit, dass die Aktie ein Potenzial von mehr als 25 % hat: So ist zumindest die Meinung von Chartanalysten nach dem gestrigen Handelsverlauf. Allerdings müssten Investoren gegebenenfalls etwas Geduld mitbringen, bevor es zu einem weiteren Aufwärtsmarsch kommen werde. Im Einzelnen: Die Aktie sattelte immerhin um 1,5 % auf. Damit wurde eine wichtige Zwischenmarke in Höhe von 22,70 bis 23,00 Euro wieder erreicht. ... (Frank Holbaum)

