Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Steinhoff nach dem Rücktritt von Konzernchef Markus Jooste im Zuge des Bilanzskandals auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,80 Euro belassen. Bisher gebe es nur sehr begrenzt Informationen über die Untersuchungen und was dabei herauskommen könnte, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unsicherheit dürfte die Aktie aber belasten./ck/la Datum der Analyse: 06.12.2017

