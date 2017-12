Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-12-06 / 16:44 *Veränderungen im Verwaltungsrat der exceet Group SE* Luxemburg, 6. Dezember 2017 - Mit sofortiger Wirkung sind die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder, Hans Hofstetter, Dirk-Jan van Ommeren und Dr. Hagen Hultzsch zurückgetreten und aus dem Verwaltungsrat der exceet Group SE ausgeschieden. An ihrer Stelle wurden Klaus Röhrig, Florian Schuhbauer und Jan Klopp zu neuen Mitgliedern berufen. Klaus Röhrig wird neuer Vorsitzender des Verwaltungsrates. Die einvernehmliche Anpassung der personellen Zusammensetzung des Verwaltungsrates findet vor dem Hintergrund der bereits kommunizierten maßgeblichen Veränderung im Aktionariat der Gruppe statt, in deren Folge der neue Mehrheitsaktionär White Elephant S.à r.l. zum aktuellen Zeitpunkt einen Anteil von 56.1% am Kapital der Gesellschaft hält. *Für weitere Informationen * *Wolf-Günter Freese, CEO & CFO - Email: Investor.relations@exceet.lu* exceet Group SE 115 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg Telefon / Phone +352 26 29 91 22 ISIN LU0472835155 (Public Shares), Regulated Market, Prime Standard, Frankfurt/Main *Über exceet* exceet ist eine internationale Technologiegruppe, die sich auf die Entwicklung und Fertigung intelligenter, komplexer und sicherer Elektronik spezialisiert hat. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: exceet Group SE Schlagwort(e): Unternehmen 2017-12-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: exceet Group SE 115, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 2629 9122 Fax: +352 2629 9150 E-Mail: info@exceet.ch Internet: www.exceet.ch ISIN: LU0472835155, LU0472839819 WKN: A0YF5P, A1BFHT Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 636469 2017-12-06

