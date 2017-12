Leistungsstarke Produktkonfiguration ohne Programmierung, umfangreiche Verbesserungen bei der Bedienung und im Preis enthaltene Upgrades unterscheiden TeamConnect von Mitratech von anderen Lösungsanbietern

AUSTIN, Texas, 6. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech (http://www.mitratech.com/), ein führender Anbieter von Softwarelösungen für rechtliche, Compliance- und operative Risiken, gab heute bekannt, dass seine ELM-Produkte (Enterprise Legal Management) im "2017 MarketView Report on Enterprise Legal Management" von Hyperion Research (http://www.hgpresearch.com/), einem führenden analystenbasierten Marktforschungsunternehmen im ELM-Markt, als Marktführer und hochinnovative Produkte ausgezeichnet wurden.

Die jahrelangen Investitionen von Mitratech in TeamConnect zahlen sich weiterhin aus, gehört das Produkt doch mit seinen Top-Bewertungen in vielen Kategorien des MarketView Report zu den stärksten im ELM-Markt. TeamConnect ist die einzige ELM-Plattform der Branche, die ohne Programmierung angepasst werden kann, was den Anwendern viel Zeit und Geld spart. Zudem sind Upgrades im Preis enthalten - ein Alleinstellungsmerkmal, dass die Verpflichtung des Unternehmens für den Erfolg des Kunden unterstreicht.

Laut Hyperion gehört "TeamConnect, befeuert von einer aggressiven Entwicklung und einer ganzheitlichen Vision von ELM in den vergangenen Jahren, zu den führenden Systemen im Enterprise-Markt."1

"Wir fühlen uns geehrt, erneut als Marktführer anerkannt zu werden", sagte Jason Parkman, CEO von Mitratech. "Wir haben vor vier Jahren die Entscheidung getroffen, uns von allen anderen ELM-Anbietern abzuheben, indem wir etwas anbieten, was sonst niemand kann. Dies erforderte bedeutende Investitionen, die sich heute für unsere Kunden auszahlen."

TeamConnect (http://www.mitratech.com/teamconnect/) gehört zu den drei Mitratech-Produkten, die es als "Advanced Solution" in die Top Ten von Hyperion geschafft haben. Jede Advanced Solution deckt alle so genannten Key Solution Components von Hyperion ab - dies sind grundlegende Anforderungen, die führende ELM-Verfahren für e-Billing und Vorgangsmanagement definieren. 23 Softwareprodukte für Rechtsabteilungen von Großunternehmen wurden bewertet und hatten die Chance, diese Auszeichnung zu erhalten.

Hyperion bestätigte die Vision von Mitratech, Produkte zu entwickeln, die eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Rechts-, Compliance- und Risikoexperten ermöglichen: "Einer der Aspekte, die Mitratech von seinen Mitbewerbern unterscheidet, ist die von Mitratech vertretene Sichtweise auf ELM. Das Management setzt diese Disziplin in einen größeren Kontext aus Governance, Risiko und Compliance, wobei das Risikomanagement mindestens so wichtig - wenn nicht gar wichtiger - wie die betriebliche Effizienz ist",2 erläuterte Hyperion.

Der MarketView Report von Hyperion Research bietet eine umfassende Übersicht über das breite Angebot von Technologien für das Enterprise Legal Management. Der Bericht enthält einen Leitfaden zur Evaluierung von ELM-Systemen. Dieser umfasst Markttrends und -dynamiken, Schlüsselkomponenten, die von führenden Lösungen erwartet werden, einen Überblick über die Anbieter im Lösungsbereich sowie Leitlinien zur Auswahl und Implementierung von Lösungen.

Der vollständige Bericht steht zum Download (http://elm.hgp-marketview.com/) auf der Website von Hyperion (http://www.hgpresearch.com/research/marketview-enterprise-legal-mgmt-e-billing-and-matter-mgmt-systems/) zur Verfügung. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Mitratech finden Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

ÜBER MITRATECH

Mitratech ist ein marktführender Anbieter von Softwarelösungen für rechtliche, Compliance- und operative Risiken mit mehr als 1.200 Unternehmenskunden aller Größen rund um die Welt, darunter fast 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 500.000 Benutzer in über 160 Ländern. Zum Softwareportfolio der Bereiche Unternehmensrecht und Risikomanagement von Mitratech gehören: Management von Rechtsangelegenheiten, Ausgabenmanagement, e-Billing, Legal Hold, Vertragsmanagement, Risikomanagement, Richtlinienmanagement, Auditmanagement sowie Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Näheres erfahren Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

ÜBER HYPERION RESEARCH

Hyperion Research ist die branchenweit führende Quelle für Marktinformationen im Bereich Legal Solutions. Wir arbeiten mit Anwaltskanzleien, Rechtsabteilungen und anderen Rechtsberatungsorganisationen zusammen, um intelligente, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, wie die operative Leistungsfähigkeit verbessert werden kann. Die führenden Köpfe, Innovatoren und Trendsetter der Branche vertrauen auf Hyperion Research als führenden Anbieter von unabhängigen Marktforschungs-, Analyse- und Beratungsdienstleistungen. Wir bieten einzigartige Einblicke in die aktuellen Trends der Bereiche Strategie, Betrieb und Technologie des Rechtswesens. Hyperions analystenbasiertes Research und Benchmarking informiert jedes Jahr über 80 % der ausgewählten Praxismanagementsysteme. Weitere Informationen finden Sie unter www.hgpresearch.com (http://www.hgpresearch.com/).

__________________________________

1 2017, MarketView Legal Market Intelligence, Enterprise Legal Management E-Billing and Matter Management for Corporations, (Seite 100), Hyperion Research (elm.hgp-marketview.com).

2 2017, MarketView Legal Market Intelligence, Enterprise Legal Management E-Billing and Matter Management for Corporations, (Seite 101), Hyperion Research (elm.hgp-marketview.com).

Janet Vito

Mitratech

512-468-8548

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mitratech via Globenewswire