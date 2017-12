G&P GmbH & Co.KG: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Außerordentliche Gläubigerversammlung am 19. Dezember 2017

DGAP-News: G&P GmbH & Co.KG / Schlagwort(e): Anleihe G&P GmbH & Co.KG: SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Außerordentliche Gläubigerversammlung am 19. Dezember 2017 06.12.2017 / 17:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Gemeinsame Vertreter nehmen an der außerordentlichen Gläubigerversammlung am 19. Dezember 2017 teil und nehmen die Rechte der Anleihegläubiger wahr * Tagesordnung: Verkauf der Gesellschaftsanteile der Solarparc GmbH gemäß § 162 InsO

München, 06. Dezember 2017 - Das Amtsgericht Bonn hat in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der SolarWorld AG für den 19. Dezember 2017 um 10 Uhr eine nicht öffentliche Gläubigerversammlung einberufen um die Zustimmung der Gläubigerversammlung zum Verkauf der Gesellschaftsanteile der Solarparc GmbH einschließlich der dieser nachgeordneten Tochtergesellschaften an besonders interessierte Gläubiger oder nahestehende Personen gemäß § 162 InsO zu erhalten. Die G&P GmbH & Co. KG sowie Rechtsanwalt Alexander Elsmann werden in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Vertreter aller Anleihegläubiger an der Gläubigerversammlung teilnehmen, die Rechte der Anleihegläubiger wahrnehmen und insbesondere das Stimmrecht ausüben.

Trotz intensiver Bemühungen gewährt das Amtsgericht Bonn kein Gastrecht für Anleihegläubiger, sodass Anleihegläubiger zur Gläubigerversammlung nicht zugelassen werden. Medienvertreter werden ebenso nicht zu der Versammlung zugelassen werden. Die gemeinsamen Vertreter werden im Anschluss an die Versammlung den Anleihegläubigern im Rahmen einer Telefonkonferenz Bericht erstatten. Ein genauer Termin und Uhrzeit wird noch gesondert bekannt gegeben.

Die gemeinsamen Vertreter werden die Anleihegläubiger der SolarWorld AG über die weiteren Entwicklungen informieren und stehen für Rückfragen, insbesondere unter solarworld@onesquareadvisors.com bzw. info@rechtsanwalt-elsmann.de zur Verfügung.

Kontakt G&P GmbH & Co. KG Theatinerstr. 36 80333 München solarworld@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com Rechtsanwalt Alexander Elsmann Grafenberger Allee 120 40237 Düsseldorf info@rechtsanwalt-elsmann.de

06.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

636511 06.12.2017

AXC0234 2017-12-06/17:33