06.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Ottakringer (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Österreichs einziges börsennotierte Getränkeunternehmen, die mehrheitlich im Familienbesitz stehende Ottakringer Getränke AG, nimmt personelle Veränderungen vor. In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde beschlossen, dass Sigi Menz (geb. 1952) per 1. Juli 2018 sein Vorstandsmandat an Alfred Hudler übergibt und als Teileigentümer der Getränkegruppe in den Aufsichtsrat wechselt. Alfred Hudler war bisher Vorstand des Tochterunternehmens Vöslauer Mineralwasser AG....

Den vollständigen Artikel lesen ...