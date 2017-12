Liebe Leser,

die Aktie von Borussia Dortmund ist in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten. Nun steht ein wichtiges Spiel an. Wenn Borussia Dortmund im Europapokal überwintert (maximal Europa League), sollten die Kurse nach Ansicht charttechnischer Analysten wieder steigen können. Denn dann würden auch die Einnahmen steigen. Möglicherweise kann der Klub in diesem Wettbewerb sogar länger vertreten bleiben als in der Champions League, die sportlich herausfordernderer ist. Dies ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...