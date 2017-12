Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen das Umweltrecht: Ein Richter in Detroit verurteilt Oliver Schmidt zu sieben Jahren Haft und 400.000 Dollar Geldstrafe. Der VW-Manager erhält damit das höchste Strafmaß.

Sieben Jahre Haft und 400.000 Dollar Geldstrafe wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltrecht. So lautet das Urteil des Richters Sean Cox für den VW-Manager Oliver Schmidt im Diesel-Skandal. Damit hat der Richter das höchste Strafmaß gewählt. Fünf Jahre Haft sind für die Verschwörung zum Betrug, weitere zwei Jahre für den Verstoß gegen das Umweltrecht. Seine bereits abgesessene U-Haft wird angerechnet.

Der VW-Manager war beim Rückflug aus seinem Florida-Urlaub am 7. Januar in den USA in U-Haft genommen worden. Seit fast einem Jahr sitzt er nun im Gefängnis. "Die letzten elf Monate hinter Gittern in den Vereinigten Staaten waren die schwierigste Zeit in meinem Leben", klagte der langjährige VW-Manager in einem Brief, den er vor wenigen Tagen an Richter Cox geschickt hat. "Auf der Toilette des Flughafens von Miami von acht Beamten verhaftet und in Handschellen zu meiner Frau geführt zu werden", beschreibt der 48-Jährige als eines seiner bis dahin erniedrigendsten Erlebnisse. Er fühle sich im Dieselskandal von seiner eigenen Firma missbraucht, schreibt der Manager in dem Brief.

Sein Fehler sei vor allem gewesen, die Befehle ...

