The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0002576545 KINEPOLIS GRP 17-25 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002577550 KINEPOLIS GRP 17-27 BD00 BON EUR N

CA DPWI XFRA DE000A2G87D4 DEUTSCHE POST WLD.17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M0V0 LBBW GM-FLOATER 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M214 LBBW MTN GREEN BD.17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0KT5 LAND NRW MTN.LSA R.1450 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0991 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD00 BON EUR N

CA XFRA US03027XAQ34 AMERN TWR 17/23 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A2GSSS7 LUDWIGSHAFEN IHS 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA US03027XAR17 AMERN TWR 17/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US642869AK70 NEW BRUNSWICK 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1706939904 GRAND CITY PROP.17/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1734328799 EQUINIX 17/26 BD02 BON EUR N

CA B14 XFRA AU000000BBN2 BABY BUNTING GROUP LTD EQ00 EQU EUR N

CA L02 XFRA CA55028M1032 LUMINOR MEDICAL TECHS EQ01 EQU EUR N

CA OE5D XFRA CA6834765019 OPAWICA EXPLOR.INC.NEW EQ01 EQU EUR N

CA JB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.GRDBES.AG INH O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA S07 XFRA JP3369800002 SILVER LIFE CO. LTD. EQ01 EQU EUR N

CA JT1 XFRA US47738D1019 JIANPU TECHNOLOGY ADR EQ01 EQU EUR N

CA CH1 XFRA VGG2120A1012 CHINA INT. N.F.S. DL-,001 EQ01 EQU EUR N