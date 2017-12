FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AIB1 XFRA IE00BYSZ9G33 ALLIED IRISH BKS EO-,625

MEF XFRA ID1000053705 MEDCO ENERGI INTL RP 25