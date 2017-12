Als Musterbeispiel eines organisch gewachsenen Unternehmensclusters weißt das PEC in der Region Stuttgart eine einzigartige Konzentration von Unternehmen der Verpackungs- und Automatisierungstechnik in jeder Größenordnung auf. Um die Stärken dieser zukunftsorientierten Branche zu bündeln und ihr vorhandenes Potenzial voll ausschöpfen zu können, wurde am 26. Oktober 2007 das Packaging Excellence Center als moderierte Kooperationsplattform ins Leben gerufen. Zu den 36 Gründungsmitgliedern zählen Unternehmen wie Harro Höfliger und Bosch Packaging Technology, außerdem Hochschulen und weitere Institutionen aus der Region Stuttgart.

Von Unternehmen - für Unternehmen

In den letzten zehn Jahren konnte das PEC Unternehmen der Verpackungstechnik in der Region nachhaltig vernetzen. Als Kooperationsplattform unter anerkannter Leitung, bringt das PEC erfolgreich Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen und stärkt somit die Verpackungsbranche der Region. Hierfür wurden innerhalb des Clusters der Region Stuttgart innovative Kräfte gebündelt, Synergien geschafften und Forschungsergebnisse zugänglich gemacht, damit ihr Nutzen in der Praxis voll ausgeschöpft werden kann. Der Geschäftsführer des PEC, Hans Christian Zeiner und Tamara Stange als Assistentin der Geschäftsführung, blicken auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...