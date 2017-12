Expertenmeinung

Satte Gewinne mit Schwellenländer-Aktien

Wer zu Jahresbeginn in Dividendentitel von Schwellenländern investiert hat, der kann sich über hohe Erträge freuen. Gemessen am breit gefassten Aktienindex MSCI Emerging Markets beläuft sich der Ertrag in diesem Jahr auf mehr als 30 Prozent. Chinesische Titel kommen sogar auf ein Plus von 55 Prozent.

Das ist deutlich mehr, als die Märkte der etablierten Industrieländer erreicht haben. Der MSCI Europe verzeichnet von Januar bis Ende November einen Zugewinn von zwölf Prozent. Der US-Index S&P 500 kommt auf 17 Prozent und der japanische Topix auf rund 18 Prozent.

