Der amerikanische Bau- und Landmaschinenhersteller Deere & Company (ISIN: US2441991054, NYSE: DE) zahlt am 1. Februar 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,60 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Record date ist der 29. Dezember 2017. Im Mai 2014 wurde die Ausschüttung um 18 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. Seit dem Jahr 1971 wird bereits eine Dividende ausbezahlt. Der Weltmarktführer im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...