Zwolle - 07. Dezember 2017

Neuer Webauftritt www.roodmicrotec.com

Modernes und übersichtliches Design

RoodMicrotec, der niederländische Anbieter von Halbleitern und hochentwickelten Mikrochips, hat seinen Internetauftritt komplett überarbeitet und präsentiert sich jetzt von einer modernen, innovativen und ansprechenden Seite. Mit einem neuen Facelift befindet sich die Website nicht nur auf dem neusten Stand der Technik, sondern überzeugt auch durch ihre neue Optik. Eine klare und benutzerfreundliche Navigation optimiert das Gesamtbild. Mit dem Relaunch hat RoodMicrotec einen großen Schritt in die Zukunft genommen.

Dies ist der erste Relaunch der Website seit 2008. Der Inhalt und die Struktur der Unternehmens-Website wurden komplett überarbeitet. Zudem wurde ein neues Design umgesetzt. Dieses sorgt für einen frischen und modernen Auftritt. Die neue Website besticht durch verständliche Texte, professionelle Grafiken und qualitativ hochwertige Bilder. Besonders der Slider auf der Hauptstartseite ist ein Eyecatcher und unterstreicht den neuen Online-Auftritt von RoodMicrotec.

Reinhard Pusch, COO, RoodMicrotec: "Unsere starke Umsatzsteigerung in diesem Jahr ist zusammen mit der neuen Website eine ausgezeichnete Ausgangslage für eine weitere positive Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus stellt die Website einen wichtigen Schritt in Richtung einer verbesserten Wahrnehmung im Markt dar. Einerseits wollen wir diese nutzen, um neue Geschäfte zu generieren, andererseits wollen wir die Wahrnehmung von RoodMicrotec auf dem ASIC-Markt erhöhen."

Den neuen Internetauftritt hat die pixel-kraft GmbH konzipiert und gestaltet. Das Website-Projekt wurde im Juli dieses Jahres gestartet. "Ein Relaunch in dieser Größenordnung dauert normalerweise 1 Jahr. Doch durch die gute Zusammenarbeit zwischen RoodMicrotec und pixel-kraft konnte er innerhalb von 5 Monaten verwirklicht werden. Auf beiden Seiten wurde tolle Arbeit geleistet", erzählt Estera Grelle, PR-Managerin, RoodMicrotec.

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns unter www.roodmicrotec.com (http://www.roodmicrotec.com).

Von links nach rechts: Estera Grelle, Martin Sallenhag, Reinhard Pusch - RoodMicrotec, Christoph Ziegeler - pixel-kraft

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen DIN EN ISO 9001:2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO / IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelemente-programmierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com (http://www.roodmicrotec.com)

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

