Golden Dawn verstärkt technische und administrative Geschäftsführung

Vancouver, 6. Dezember 6, 2017 - Wolf Wiese, CEO von Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A; OTC: GDMRF) (Golden Dawn oder das Unternehmen), gibt die Berufung der folgenden drei Bergbauexperten in seine Geschäftsführung bekannt

Peter Cooper, Licensed Geologist, hat sich dazu bereiterklärt, dem Unternehmen geologische Beratungsleistungen zu erbringen. Herr Cooper hat 41 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und dem Bergbausektor und hat während dieser Zeit in erster Linie für große Produzenten in Kanada und den USA gearbeitet. Er verbrachte den Großteil der vergangenen 20 Jahre im Republic Gold District im Nordosten des US-Staates Washington und im Süden von BC. Ab 2007 war er als Chief Geologist und anschließend Manager of Operations Strategy in Kinross Golds Betriebsstätte Kettle River tätig. Kettle River befindet sich 40 km südlich des unternehmenseigenen Edelmetallprojekts Greenwood.

Herr Cooper war an der erfolgreichen Inbetriebnahme von drei neuen Goldminen beteiligt, unter anderem der ertragreichen Mine Buckhorn von Kinross, die sich 20 km südwestlich der unternehmenseigenen Mine Lexington befindet. Dort hat er maßgeblich an der Exploration und Erschließung vor der Produktionsaufnahme mitgewirkt. Das Unternehmen heißt Herrn Cooper willkommen und begrüßt seine umfassende Erfahrung bei der Erschließung und Inbetriebnahme von Minen.

Das Unternehmen heißt außerdem Dr. Serguei Soloviev, P.Geo., als beratenden Geologen willkommen. Dr. Soloviev ist ein Professional Geologist mit mehr als 35 Jahren Explorationserfahrung in Kanada und im Ausland. Zuletzt war er von 2010 bis 2016 bei Rio Tinto Exploration (RTX) als Chief Geologist für die russischen Betriebe beschäftigt. Vor seiner Tätigkeit bei RTX war er für eine Anzahl von großen und mittelständischen Gold- und Kupferproduzenten an der Exploration und Erschließung von zum größten Teil Kupfer-Gold-Porphyr-, Intrusiv- und orogenetischen Goldlagerstätten beteiligt.

Zwischen 2006 und 2008 wirkte Dr. Soloviev an der Exploration von Gold- und Kupferlagerstätten in British Columbia und Yukon - u.a. Harper Creek und Skukum Creek - mit. Von 2000 bis 2005 war er Chief Geologist und ein Mitglied des Board of Directors von Chapleau Resources Ltd. In dieser Funktion beaufsichtigte er eine Reihe von Explorationsprojekten in British Columbia, Yukon und Alaska. Dr. Soloviev ist in BC und Alberta als Professional Geologist eingetragen. Er ist ein Mitglied der Society of Economic Geologists (USA) und hat mehr als 50 wissenschaftliche Arbeiten in führenden Fachzeitschriften veröffentlicht.

Golden Dawn freut sich ebenso, Diana Mark im Unternehmen willkommen zu heißen. Frau Mark wurde als Vice-President, Corporate Affairs berufen. Frau Mark steht dem Unternehmen seit Januar 2017 in beratender Funktion zur Seite und hat sich bereiterklärt, mit Wirkung zum 1. Dezember 2017 die Funktion des Vice-President, Corporate Affairs zu übernehmen.

Frau Mark hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate and Regulatory Compliance mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Bergbaubranche. Sie war für eine Vielzahl von börsennotierten Unternehmen in leitender Stellung tätig und hat im Rahmen von Finanzierungen maßgeblich an der Kapitalaufnahme von Millionen von Dollar für Aktiengesellschaften mitgewirkt. Sie war zudem am Landmanagement von Mineralkonzessionsgebieten in British Columbia, Ontario und Quebec beteiligt und hat Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen Regierungsbehörden in Verbindung mit dem Bergbausektor.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., bekleidet weiterhin den Posten des Chief Operating Officer und des Chief Geologist für das Edelmetallprojekt Greenwood.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Angestellten und Beratern insgesamt 1.000.000 Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen können bis 6. Dezember 2022 zu einem Preis von 0,30 $ ausgeübt werden.

Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass es seinen Investor Relations-Vertrag mit Renmark Financial Communications Inc. mit sofortiger Wirkung gekündigt hat.

