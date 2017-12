ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 230 Euro angehoben. Für 2018 sei er mit Blick auf große europäische Chemiekonzerne defensiver eingestellt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In sein neues Anlageurteil und Kursziel für Linde habe er nun proforma die Schaffung eines gemeinsamen Konzerns mit Praxair eingearbeitet. Linde nennt er nun sein "Top Large-Cap Pick" für das neue Jahr./ck/tih

Datum der Analyse: 07.12.2017

ISIN DE0006483001

