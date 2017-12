ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach zuletzt starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 99 Euro belassen. Für 2018 sei er mit Blick auf große europäische Chemiekonzerne defensiver eingestellt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein Anlageurteil für BASF habe er daher gesenkt, zumal die Aktie nahe an ihrem fairen Wert gehandelt werde. Bei den Ludwigshafenern sei vor allem im ersten Halbjahr 2018 mit wirtschaftlichem Gegenwind zu rechnen./ck/tih

Datum der Analyse: 07.12.2017

