07.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Berenberg Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Evotec AG hat sich auf der European Conference der Berenberg Bank präsentiert. Die Berenberg-Analysten haben den Vortrag von CEO Werner Lanthaler zusammengefasst: Biotechnology Hold; PT: EUR16.00; Evotec was represented at our European Conference by CEO Werner Lanthaler, who gave a confident message about the positive momentum the company has enjoyed over the past 18 months. Dr Lanthaler said that the company is exactly where management wants it to be, suggesting that we should expect a...

Den vollständigen Artikel lesen ...