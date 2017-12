4 Sterne! In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,375%-Anleihe der Raffinerie Heide GmbH von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft.

Laut den Analysten weist die Raffinerie Heide durch ihre geographische Lage, die Integration von Lieferanten und Abnehmern, eigenen Lager- und Pipelinekapazitäten sowie dem diversifizierten Produktspektrum eine attraktive Marktstellung auf. Durch Optimierungsmaßnahmen konnte zudem die Ertragskraft der Anlage sukzessive und nachhaltig gesteigert werden, so dass die Schuldentragfähigkeit von der KFM als gegeben eingeschätzt wird. In Verbindung mit der "attraktiven Rendite" von 6,18% p.a. (Kurs von 100,775% am 06.12.2017) wird die Raffinerie Heide-Anleihe von den Anlysten daher als "attraktiv" bewertet.

Raffinerie Heide-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Die im November 2017 emittierte Anleihe der Raffinerie Heide GmbH (WKN A2G87H) ist mit einem Zinskupon von 6,375% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 01.04. und 01.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis 01.12.2022. ...

