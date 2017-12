Bad Marienberg - Stefan Dürr, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat am Dienstag den ersten "Mittelstandspreis des Deutsch-Russischen Wirtschaftsbunds" erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...