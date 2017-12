DAIMLER hat dank einer guten Nachfrage besonders nach sportlichen Geländewagen erneut deutlich mehr verkauft. Der Absatz der Kernmarke Mercedes kletterte im November gegenüber dem Vorjahresmonat um gut 7 % auf 195.698 Fahrzeuge. Rückenwind erhielt der Konzern erneut vom wichtigsten Markt China. Starke Nachfrage verzeichnete der Autokonzern nach sportlichen Geländewagen: Der SUV-Absatz stieg im November um knapp 20 % auf 73.418 Einheiten. Regional betrachtet verzeichnete DAIMLER in den USA und Deutschland ein leichtes Absatzplus. In China stiegen die Verkäufe nochmals kräftig um 22 %. Im bisherigen Jahresverlauf lag das Plus teils noch höher. In den ersten 11 Monaten erzielte das Unternehmen in China einen Absatzzuwachs von gut 27 %. Die DAIMLER-Aktie ist extrem preiswert. Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis liegt bei lediglich 7,64 und die Dividendenrendite beträgt knapp 5 % (jeweils per Konsensschätzung 2017). Der Aktienkurs sollte sich nachhaltig nach oben entwickeln.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info