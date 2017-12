Top-Entwicklung bei Novo Nordisk: Die Aktie klettert peu à peu nach oben und nähert sich wieder ihren alten Höchstständen. Grund dafür sind starke News in den vergangenen Wochen. Zuletzt meldeten die Dänen beispielsweise, dass Ozempic (Wirkstoff Semaglutide) in den USA die nächste Zulassung in der Dosis 0,5 mg sowie 1,0 mg erhalten hat. Im Oktober hat ein Ausschuss der Gesundheitsbehörde FDA mit 16:0 eindeutig für eine Zulassungsempfehlung von Semaglutide votiert. Eine finale Vertriebsgenehmigung galt daher bereits als ausgemachte Sache. 2019 soll Ozempic die Milliarden-Dollar-Marke überschreiten und Erlöse von rund 1,12 Milliarden Dollar in die Novo-Kasse spülen. Derweil durchläuft der Hoffnungsträger Semaglutide auch die klinische Entwicklung in einer oralen Variante. 2018 sollen die Daten vorliegen, was die gesamte Branche revolutionieren könnte.

