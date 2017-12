Bad Marienberg - Das Amtsgericht Bonn hat in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der SolarWorld AG (ISIN DE000A1YCMM2/ WKN A1YCMM, Aktie; ISIN DE000A1YCN14/ WKN A1YCN1, Anleihe; ISIN DE000A1YDDX6/ WKN A1YDDX, Anleihe) für den 19. Dezember 2017 um 10 Uhr eine nicht öffentliche Gläubigerversammlung einberufen, um die Zustimmung der Gläubigerversammlung zum Verkauf der Gesellschaftsanteile der Solarparc GmbH einschließlich der dieser nachgeordneten Tochtergesellschaften an besonders interessierte Gläubiger oder nahestehende Personen gemäß § 162 InsO zu erhalten, so die G&P GmbH & Co. KG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

