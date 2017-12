Original-Research: PHARMING - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PHARMING Unternehmen: PHARMING ISIN: NL0010391025 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 07.12.2017 Kursziel: 1,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 1.50 to EUR 1.70. Abstract: Several factors have conjoined to produce accelerating sales growth and a jump in the Pharming share price of over 260% since June. First, the sales force built up during H1/17 following the acquisition of full US Ruconest commercialisation rights in late 2016 reached full effectiveness during the third quarter. Second, an article in The Lancet highlighting Ruconest's excellent phase II results in hereditary angioedema (HAE) prophylaxis was published a few weeks before the onset of a shortage of Shire's Cinryze - the market leader in this indication. Then, in September, Pharming announced plans to present an SBLA (Supplemental Biologics License Application) for Ruconest to the FDA for review with a view to expanding the drug's indication in HAE from acute attacks to prophylaxis. The SBLA, which was submitted last week, strengthens our confidence that Ruconest will be approved for HAE prophylaxis without a phase III trial and that first revenues in this indication will be generated in 2019. Q3/17 was a breakthrough quarter for Pharming. Revenue of EUR26.1m was 69% above Q1/17 and 72% above Q2/17 while EBIT at EUR8.5m was more than double the H1/17 figure of EUR4.2m. Management guidance for Q4/17 is for a 'significant increase' in revenue relative to Q3/17 due in part to the Cinryze shortage. However, even assuming an end to the Cinryze shortage in 2018, we model 52.9% revenue growth in 2018 vs. 2017 based on Ruconest's newly raised profile on the US market, and its low side effect burden relative to competitors. We have raised our 2018 sales and EBIT forecasts by 52% and 130% respectively on our last study of 14 September and now see fair value for the stock at EUR1.70 (previously EUR1.50). We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,50 auf EUR 1,70. Zusammenfassung: Mehrere Faktoren haben zu einem beschleunigten Umsatzwachstum und einem Anstieg des Pharming-Aktienkurses von über 260% seit Juni geführt. Erstens hat der Vertrieb, der im 1. Halbjahr 2017 nach dem Erwerb der vollständigen Ruconest-Vermarktungsrechte für die USA Ende 2016 aufgebaut wurde, seine volle Wirkung im dritten Quartal entfaltet. Zweitens wurde ein Artikel in The Lancet veröffentlicht, in dem Ruconests exzellente Phase-II-Ergebnisse zur Hereditären Angioödem (HAE) -Prophylaxe hervorgehoben werden, und zwar einige Wochen vor dem Beginn der Knappheit an Shire's Cinryze - dem marktführenden Produkt in dieser Indikation. Im September kündigte Pharming dann an, der FDA ein SBLA (Supplemental Biologics License Application) für Ruconest zur Überprüfung vorzulegen, um die Indikation des Medikaments bei HAE von akuten Attacken auf Prophylaxe zu erweitern. Die SBLA, die letzte Woche eingereicht wurde, stärkt unser Vertrauen, dass Ruconest für die HAE-Prophylaxe ohne eine Phase-III-Studie zugelassen wird und dass die ersten Einnahmen in dieser Indikation 2019 generiert werden. Q3/17 war ein Durchbruchsquartal für Pharming. Der Umsatz lag mit 26,1 Mio. EUR um 69% über Q1/17 und 72% über Q2/17, während sich das EBIT mit EUR8,5 Mio. mehr als verdoppelte (H1/17: EUR4,2 Mio.). Das Management prognostiziert für Q4/17 einen 'signifikanten Anstieg' des Umsatzes gegenüber Q3/17, teilweise aufgrund der Cinryze-Knappheit. Doch selbst wenn man das Ende der Cinryze-Knappheit im Jahr 2018 einkalkuliert, modellieren wir ein Umsatzwachstum von 52,9% im Jahr 2018 gegenüber 2017 aufgrund des neuen Bekanntheitsgrades von Ruconest auf dem US-Markt, und seiner geringeren Nebeneffekte im Vergleich zu Wettbewerbern. Wir haben unsere Umsatz- und EBIT-Prognosen für das Jahr 2018 im Vergleich zu unserer letzten Studie vom 14. September um 52% bzw. 130% angehoben und sehen nun den fairen Wert der Aktie bei 1,70 EUR (vorher 1,50 EUR). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. 