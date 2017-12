IRW-PRESS: Jaxon Mining Inc.: Jaxon Mining: Bohrungen der Phase 1 auf Ziel Max auf Projekt Hazelton abgeschlossen

Jaxon Mining Inc. (TSXV: JAX, FSE: OU31, OTC: JXMNF) gibt bekannt, dass das Herbst/Winter-Bohrprogramm 2017 auf dem Silber-Zink-Projekt Hazelton 50 km nördlich von Smithers in British Columbias rohstoffreichem Skeena Arch abgeschlossen wurde.

Jaxon hat Bohrungen von insgesamt 2.281 Metern in 12 Diamantbohrlöchern niedergebracht. Die Vermessung der Bohrkerne ist fast abgeschlossen und die Bohrkerne werden derzeit geteilt. Bislang wurden 1019 Proben ausgewählt, die an das Labor MS Analytical in Langley, BC, geschickt werden sollen. Zurzeit kommt es beim Labor aufgrund eines überdurchschnittlichen Arbeitsaufkommens zum Ende der Saison noch zu Verspätungen. Die ersten Probenergebnisse werden für Ende Dezember 2017 erwartet.

Die Bohrkerne wurde auf Grundlage von mineralisierten Zonen, Alterationszonen, Lithologie sowie beprobten Abschnitten im Größenbereich von 0,5m bis 2,0m, wobei der Durchschnitt bei rund 1,0m lag, berpobt. Außerdem wurden repräsentative Proben aus dem Bohrkern aus mineralisierten Zonen für zukünftige petrographische Untersuchungen ausgesucht.

Bruce Ballantyne, Jaxons Projektmanager, sagte dazu: "Jaxon ist sehr dankbar für die exzellente Teamarbeit zwischen den einzelnen Teams, die für Diamantbohrungen, Unterstützung durch Hubschrauber, Errichtung der Bohrplatten und die Bodenlogistik verantwortlich waren, sowie für die professionelle Arbeit der Crews, welche die Bohrkerne vermessen, beprobt, zerkleinert und verschifft haben. Wenn man bedenkt, dass das einsetzende Winterwetter die Sache recht schwierig gemacht hat, war es eine außergewöhnliche Leistung, dass das Programm so schnell abgeschlossen wurde." Er fügte noch hinzu: Wir bei Jaxon sind zurzeit sehr zuversichtlich, dass die mineralisierten Zonen, die sich im Bohrkern gezeigt haben, direkt mit den anomalen Gängen, die sich in den 3D- und 2D-IP-Studien gezeigt haben, zusammenhängen.

John King Burns, Chairman von Jaxon, sagte: Unser Dank gilt Bruce, unserem gesamten Team, unseren Vertragspartnern sowie der lokalen Bevölkerung, die alle dazu beigetragen haben, dass das Bohrprogramm sicher, im gesetzten Zeitrahmen und im Budget und ohne zeitliche Verluste abgeschlossen wurde. Im Spätherbst haben wir verkündet, dass wir vor Wintereinbruch auf dem Ziel Max ein Bohrprogramm durchführen würden, wir haben erfolgreich eine Finanzierung für die Arbeiten abgeschlossen und haben das Programm jetzt bereits abschließen können. Und wir haben schon damit begonnen, unsere Explorations- und Bohrprogramme für Frühling 2018 zu planen und werden diese Pläne im Winter 2018 bekanntgeben.

Diese Pressemeldung wurde von Derrick Strickland, P.Geo. in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 (standards and disclosure for mineral projects) geprüft und genehmigt.

Über Jaxon Jaxon ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Grund- und Edelmetallen, das seine Aktivitäten auf die Region Westkanada konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit mit dem Ausbau des Projekts Hazelton im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia und dem Projekt More Creek (das durch Zusammenlegung der Konzessionen Wishbone und Foremore entstanden ist) in British Columbias Golden Triangle beschäftigt. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: JAXON MINING INC. Jason Cubitt ______ Jason Cubitt, President.

Nähere Informationen zu Jaxon Mining Inc. erhalten Sie telefonisch über Mark Carruthers unter 604-608-0400 bzw. 1-877-608-0007 (gebührenfrei).

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem auch die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens zählen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch jene Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41724 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41724&tr=1

