Golden Dawn Minerals kann mit der Verplfichtung von zwei prominenten Geologen punkten. Die Kanadier gewinnen dadurch viel Erfahrung und lokales Wissen hinzu, dass sie bei der anstehenden Inbetriebnahme ihres Greenwood Goldprojekts nutzen können.

Erfahrener Kinross-Geologe kommt an Bord

Golden Dawn Minerals Bohrerfolge machen es offenbar leichter, gute Geologen an Bord zu bekommen. So gab das Unternehmen nun bekannt, dass Peter Cooper und Serguei Soloviev zum Managementteam stoßen. Peter Cooper dürfte für Golden Dawn ein echter Coup sein. Denn der Geologe bringt nicht nur 41 Jahre Erfahrung in der Rohstoffbranche mit. Cooper hat in den vergangenen Jahren im Republic Gold District an der Grenze zwischen den USA und Kanada gearbeitet. Und genau dort befindet sich das Greenwood-Projekt von Golden Dawn. Cooper war im Auftrag ...

