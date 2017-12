Lieber Leser,

die Aktie des weltgrößten Stahlproduzenten ArcelorMittal entwickelt sich weiterhin positiv. Insbesondere in den letzten drei Wochen konnte sie um 10,88 % an Wert gewinnen. Zuvor korrigierte die Aktie trotz solider Quartalsergebnisse per drittes Quartal. Das Unternehmen konnte die Analystenerwartungen übertreffen, anders als einige US-Rivalen. Derzeit profitiert ArcelorMittal im Vergleich zu den US-Produzenten vom Preisunterschied zwischen EU- und US-Stahl. Etwas enttäuschend ... (David Iusow-Klassen)

