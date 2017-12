FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am sich Donnerstag in einem ruhigen Umfeld so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1790 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1817 Dollar festgesetzt.

Schwache Produktionsdaten aus Deutschland spielten am Devisenmarkt keine große Rolle. Die deutsche Industrie ist mit dem zweiten Produktionsrückgang in Folge schwach in das vierte Quartal gestartet. Analysten erklärten den Rücksetzer aber auch mit Feier- und Brückentagen. Die Aussichten für die Industrie blieben grundsätzlich gut./bgf/jkr/she

ISIN EU0009652759

AXC0107 2017-12-07/11:31