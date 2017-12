Cobalt - Umfeld und HintergrundElektromobilität und Energiespeichersysteme sind die Megatrends des kommenden Jahrzehnts.Auf der einen Seite haben nahezu alle Fahrzeughersteller bereits entsprechende Modelle auf dem Markt oder in der Entwicklung.Auf der anderen Seite ist der von Tesla im November 2017 in Südaustralien fertiggestellte 100 Megawatt Batteriespeicher, welcher Strom aus erneuerbaren Energien zwischenspeichern und das Netz entlasten soll, lediglich ein kleiner Vorbote der zukünftigen Energielandschaft.Beide Megatrends gehen einher mit einem stetig wachsendem Bedarf an Lithium, Cobalt und Nickel, welche für Lithium-Ionen-Akkus benötigt werden.Bei einer Marktdurchdringung von 100% Elektrofahrzeugen würde sich der Bedarf an allen Batteriemetallen vervielfachen.Dabei wird bereits für 2017 ein Defizit von 900t Cobalt vorhergesagt. Entsprechend hat sich der Preis für das Metal s...

Den vollständigen Artikel lesen ...