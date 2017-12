Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bitterfeld-Wolfen (pts015/07.12.2017/11:30) - Neue Technik als erstes Unternehmen am Markt nutzen zu können, ist nicht nur spannend, sondern bietet in erster Linie einen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern. Und genau das verspricht sich die ORWO Net GmbH nun von dem Einsatz der brandneuen HP Indigo 12000 HD Digital Press. Seit November 2017 nutzt Deutschlands zweitgrößter Fotodienstleister nun den HP-Digitaldrucker für die Produktion von Softcover-Fotobüchern, Innenseiten von Hardcover-Fotobüchern und Kalendern. HP Indigo 12000 HD Digital Press- mehr als nur ein neuer Digitaldrucker Die digitale Offset-Druckmaschine besticht durch höchste Qualität dank der HP Indigo ElectroInk-Flüssigfarbtechnologie und des einzigartigen digitalen Offsetverfahrens. Mit einer überzeugenden Glätte und Schärfe liefert sie bis zu 4.600 B2-Bögen in Farbe pro Stunde. Vielfältige Farbabstimmungstools bieten darüber hinaus eine einzigartige Farbgenauigkeit und -konsistenz. Die HP Indigo 12000 HD verarbeitet vielfältige Materialien, wie etwa gestrichene, ungestrichene, farbige und dunkle Papiere sowie Kartons für Faltschachteln. Investitionsgründe liegen auf der Hand Die ORWO Net GmbH hat sich von der Vielzahl an Vorteilen der HP Indigo 12000 HD überzeugen lassen. Insbesondere die doppelte Bildauflösung sowie der stabile Substrattransport sind die maßgeblichen Argumente, die zu der Neuanschaffung führten. Im Rahmen des High Definition Laser Array hat HP einen neuen hochauflösenden Schreibkopf eingesetzt, der die doppelte Druckauflösung von 1.625 dpi erzielt. Gestochen scharfe Linien und stufenlose Farbverläufe sind das Ergebnis der HP Indigo LEP-Technologie (Liquid ElectroPhotographic), die eine dünne Farbschicht bildet und so einen einheitlichen Glanz zwischen Farbe und Substrat erreicht. Dank dieser Merkmale erzielt der HP-Digitaldrucker deutlich schärfere und feinere Druckergebnisse sowie höchste Bildqualität, welche die Erwartungen der ORWO Net-Kunden und Mandanten nicht nur erfüllen, sondern übertreffen werden. Produktivität geht mit Nachhaltigkeit einher Das exzellente Farbergebnis steht bei der ORWO Net GmbH grundsätzlich im Vordergrund, wenn es um den Kauf neuer Techniken und Maschinen geht. Als verantwortungsvolles Unternehmen spielt für ORWO hierbei auch die Nachhaltigkeit eine übergeordnete Rolle. Die HP Indigo 12000 HD bietet dank des Optimizers neben einer 40 Prozent höheren Produktivität einen verringerten Energieverbrauch von bis zu 25 % pro Seite. Der Automatic Alert Agent ermöglicht eine deutliche Verringerung von Ausschuss, indem er bereits während des Drucks Fehler in der Druckqualität erkennt und umgehend meldet. Dank seiner CO2-neutralen Fertigung, dem reduzierten Abfallaufkommen, dem Rücknahmeprogramm sowie der hohen Energieeffizienz trägt die HP Indigo 12000 HD zu einer verringerten Umweltbelastung während der Produktion bei. Mit einer sichtbar erhöhten Druck- und Bildqualität startet die ORWO Net GmbH das Weihnachtsgeschäft 2017 und versüßt seinen Kunden das Verschenken von Fotopräsenten zur schönsten Zeit des Jahres. (Ende) Aussender: ORWO Net GmbH Ansprechpartner: Nancy Höhne Tel.: 03494-369543 E-Mail: nancy.hoehne@orwonet.de Website: www.orwonet.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171207015

