Der Softwarekonzern All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001) will der am 15. März 2018 stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 Euro vorschlagen. Dies entspricht einer Steigerung um knapp 9 Prozent gegenüber der Vorjahresdividende (1,10 Euro). Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 59,35 Euro und der geplanten Dividende bei 2,02 Prozent. Der Konzern aus ...

