Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben am Donnerstag deutlich nach und fallen auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Das Tagesminus beträgt durchschnittlich 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter. Ob die Dynamik des Rückgangs ausreicht, um einen kurzfristigen Abwärtstrend auszubilden, muss sich zeigen. Am Vormittag verharren die Kurse zunächst auf dem Vortagsniveau. Die amerikanischen ...

