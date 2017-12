=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- immigon portfolioabbau ag - Bekanntgabe des Herkunftsmitgliedstaats (ISIN XS0359924643) immigon portfolioabbau ag gibt bekannt, dass sie Österreich als Herkunftsmitgliedsstaat gemäß § 81a Abs 1 Z 7 lit b Börsegesetz für die Up to EUR 500,000,000 Perpetual Non-Cumulative Participation Capital Certificates (ISIN XS0359924643) wählt. Als Sprache für die Veröffentlichung vorgeschriebener Informationen wird die deutsche Sprache gewählt. Rückfragehinweis: Thomas Heimhofer immigon portfolioabbau ag Mobil: +43 (0) 676 790 7890 Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

