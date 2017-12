Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Aussagen von Finanzvorstand Jens Holstein signalisierten eine Veröffentlichung von Phase-II-Daten zum Antikörper MOR103 für zwei Arthritis-Indikationen noch in diesem Jahr, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ag Datum der Analyse: 06.12.2017

ISIN: DE0006632003