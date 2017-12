Liebe Leser,

wenn die Shortquote ein Zeichen für die fehlende Beliebtheit einer Aktie ist, dann muss K+S derzeit als die unbeliebteste deutsche Aktie gelten, denn kein anderer Wert am deutschen Aktienmarkt wird so oft leerverkauft wie der Kali- und Salzhersteller aus Kassel. Mit einer Shortquote von 13,44 Prozent nimmt K+S mit weitem Abstand den Spitzenplatz ein. Zwar ging die Quote in den letzten Tagen leicht zurück, doch der Rückgang um 0,04 Prozentpunkte fällt angesichts der Größe der ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...