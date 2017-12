Essen (ots) -



Die Unternehmensgruppe ALDI Nord weitet ihr Angebot der Bezahlmöglichkeiten per Kreditkarte erneut aus. Ab sofort akzeptiert ALDI Nord in allen Filialen in Deutschland American Express Kreditkarten.



Nach der Einführung der Kreditkartenzahlung mit MasterCard und Visa im Jahr 2015 erhalten Kunden von ALDI Nord nun eine weitere Bezahlmöglichkeit. Ab sofort akzeptieren alle rund 2.300 ALDI Nord Märkte die American Express Kreditkarte, mit der auch kontaktlos bezahlt werden kann.



"Im Rahmen unserer permanenten Bemühungen, Serviceverbesserungen für unsere Kunden zu erreichen, freuen wir uns, dass wir unser bestehendes Angebot mit American Express um eine weitere bargeldlose Bezahloption erweitern können", sagt André Mohr, Leiter Finanzmanagement der Unternehmensgruppe ALDI Nord.



"Die Integration von ALDI Nord in unser Netzwerk ist für uns ein weiterer strategischer Schritt, unsere Akzeptanz im Lebensmitteleinzelhandel voranzutreiben. Damit kommen wir dem Wunsch unserer Kunden entgegen, das Bezahlen mit American Express insbesondere im Discounterbereich auszubauen", bestätigt Sonja Scott, Mitglied der Geschäftsleitung bei American Express in Deutschland und verantwortlich für das Akzeptanzpartnergeschäft.



