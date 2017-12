Erfolgsgeschichte von USU in Italien geht weiter

Möglingen/Rom, 07. Dezember 2017 - Seit 2007 vertreibt USU in Italien ihr IT-Servicemanagement-Portfolio über die USU Italia. Jetzt hat USU den Vertrag mit dem dortigen Country Manager, Andrea Cortelli, für weitere drei Jahre bis Ende 2020 verlängert. Zugleich konnte USU Italia einen weiteren renommierten Neukunden melden: Mit ANAS S.p.A. wird die staatliche italienische Straßenbetriebsgesellschaft für ihr Software-Lizenzmanagement künftig die Technologie der USU-Tochtergesellschaft Aspera einsetzen. ANAS betreut ein Straßen- und Autobahnnetz von über 25.000 Kilometer. Damit geht die Erfolgsgeschichte von USU Italia auch im 10jährigen Jubiläumsjahr weiter.

Als Experte für IT-Servicemanagement forciert Cortelli das USU-Geschäft in Italien. Im Laufe der Zeit gewann er einige der größten Unternehmen des Landes als Kunden. So nutzt die Poste Italiane für die Steuerung ihrer IT-Infrastruktur die USU-Produktlinie Valuemation - ebenso wie die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato. Weitere wichtige Kunden sind z.B. der Versicherungskonzern INAIL, das Energieversorgungsunternehmen Acea S.p.A. oder MEF, das italienische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen in Rom.

"Mit USU Italia setzen wir auch zukünftig auf einen bewährten Partner, der seit Beginn an unseren Kundenstamm in Italien kontinuierlich erweitert hat.", freut sich USU-Geschäftsführer Peter Stanjeck über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit. Und Andrea Cortelli ergänzt: "Mit dem Softwareportfolio der USU-Gruppe bediene ich den großen Bedarf nach Service Management Software made in Germany bei unseren großen italienischen Firmen."

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.de abrufbar.

Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., BIG Social Media GmbH, LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, unitB technology GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.

Weitere Informationen: https://www.usu-software.de/

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 / 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 / 48 67 108 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

