Das Analysehaus Independent Research hat Axel Springer mit "Halten" und einem Kursziel von 73 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Ergebnisse zum dritten Quartal seien erfreulich gewesen, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als Digitalverlag habe Springer langfristig solide Wachstumsaussichten. Die Bewertung lasse allerdings momentan kaum Luft nach oben./ag/edh Datum der Analyse: 07.12.2017

ISIN: DE0005501357